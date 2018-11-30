Нареченому Астаф’євої заборонили виїздити з України до 13 січня

“Продовжено до 13.01. строк особистого зобов’язання, поклавши обов’язок здати на зберігання детективу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну”, — розповіла Квітченко.

Нагадаємо, у серпні співробітники НАБУ і САП затримали особу, підозрювану у розкраданні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” у сумі 27 млн грн. Як стало відомо УНН з власних джерел, цією особою є син колишнього в.о. генерального директора “Енергоатома” та екс-гендиректора “Южно-Української АЕС” Артем Кім. Додамо, підозрюваний у розтраті державних коштів Артем Кім є хлопцем української артистки Даші Астаф’євої.

За інформацією НАБУ, затриманий, використовуючи родинні зв’язки з колишнім генеральним директором “Южно-Української АЕС” (входить до складу ДП “НАЕК “Енергоатом”), упродовж 2012-2014 років сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі електрощитового обладнання, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставлене за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі 27 млн грн.

Крім затриманого 2 серпня, додали у НАБУ, в цьому провадженні 13 особам уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України.