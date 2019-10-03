Нардепы приняли законопроект по защите бизнеса от произвола разрешительных органов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Народные депутаты Украины приняли законопроект №0889 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Проект Закона №0889 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов предусматривает:
- конкретизацию состава отдельных административных правонарушений учитывая изменения в действующем законодательстве;
- установление новых составов административных правонарушений в указанной сфере, вытекающих из законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера, и расширение таким образом оснований для привлечения к административной ответственности должностных лиц разрешительных органов;
- определение полномочий администраторов центров предоставления административных услуг по фиксации административных правонарушений, определенных статьей 166-10 КУоАП, в соответствии с задачами администратора, предусмотренных п. 8 части 4 статьи 13 Закона Украины "Об административных услугах".
При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 6 поправок, 5 комитет учел, а 1 - отклонил.
Напомним, в Верховной Раде рассматривают вопрос о проведении круглого стола с привлечением всех заинтересованных сторон по вопросу запуска рынка земли.