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Нардепы приняли законопроект по защите бизнеса от произвола разрешительных органов

Киев • УНН

 • 8098 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Народные депутаты Украины приняли законопроект №0889 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Нардепы приняли законопроект по защите бизнеса от произвола разрешительных органов

Проект Закона №0889 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов предусматривает:

- конкретизацию состава отдельных административных правонарушений учитывая изменения в действующем законодательстве;

- установление новых составов административных правонарушений в указанной сфере, вытекающих из законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера, и расширение таким образом оснований для привлечения к административной ответственности должностных лиц разрешительных органов;

- определение полномочий администраторов центров предоставления административных услуг по фиксации административных правонарушений, определенных статьей 166-10 КУоАП, в соответствии с задачами администратора, предусмотренных п. 8 части 4 статьи 13 Закона Украины "Об административных услугах".

При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 6 поправок, 5 комитет учел, а 1 - отклонил.

Напомним, в Верховной Раде рассматривают вопрос о проведении круглого стола с привлечением всех заинтересованных сторон по вопросу запуска рынка земли.

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