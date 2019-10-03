Нардепи ухвалили законопроект щодо захисту бізнесу від свавілля дозвільних органів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Народні депутати України ухвалили законопроект №0889 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів. Відповідне рішення підтримали 299 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №0889 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів передбачає:
- конкретизацію складу окремих адміністративних правопорушень з огляду на зміни в діючому законодавстві;
- встановлення нових складів адміністративних правопорушень у зазначеній сфері, що випливають із законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, та розширення у такий спосіб підстав для притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів;
- визначення повноважень адміністраторів центрів надання адміністративних послуг щодо фіксації адміністративних правопорушень, які визначені статтею 166-10 КУпАП, відповідно до завдань адміністратора, що передбачені п. 8 частини 4 статті 13 Закону України "Про адміністративні послуги".
Під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло 6 поправок, 5 комітет врахував, а 1 - відхилив.
Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають питання про проведення круглого столу із залученням всіх зацікавлених сторін щодо питання запуску ринку землі.