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6 марта, 19:19 • 101138 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 116689 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 114862 просмотра

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Нардепы приняли закон о "сплите"

Нардепы приняли закон о "сплите"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты приняли законопроект 1069-2 по совершенствованию функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг (закон о “сплите”). Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг направлен на сокращение количества регуляторных и контролирующих органов на рынках небанковских финансовых услуг путем распределения функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между другими органами, осуществляющих государственное регулирование рынков финансовых услуг.

По мнению авторов законопроекта, его принятие повысит эффективность государственной регуляторной политики, функциональности нормативно-правовых актов, направленных на создание действенного механизма государственного регулирования и надзора, снижение затрат деятельности финансовых учреждений, вызванных избыточным и неэффективным государственным регулированием, обеспечения конкуренции на финансовом рынке, предотвращение деятельности недобросовестных компаний, скоординированность с современными процессами реформирования и дерегуляции экономики Украины, способствовать активизации развития рынков небанковских финансовых услуг.

Напомним, проект закона о разделении функций между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку должен быть принят до 1 октября текущего года.

Украинские Национальные Новости

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