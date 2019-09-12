Нардепы приняли закон о "сплите"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты приняли законопроект 1069-2 по совершенствованию функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг (закон о “сплите”). Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг направлен на сокращение количества регуляторных и контролирующих органов на рынках небанковских финансовых услуг путем распределения функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между другими органами, осуществляющих государственное регулирование рынков финансовых услуг.
По мнению авторов законопроекта, его принятие повысит эффективность государственной регуляторной политики, функциональности нормативно-правовых актов, направленных на создание действенного механизма государственного регулирования и надзора, снижение затрат деятельности финансовых учреждений, вызванных избыточным и неэффективным государственным регулированием, обеспечения конкуренции на финансовом рынке, предотвращение деятельности недобросовестных компаний, скоординированность с современными процессами реформирования и дерегуляции экономики Украины, способствовать активизации развития рынков небанковских финансовых услуг.
Напомним, проект закона о разделении функций между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку должен быть принят до 1 октября текущего года.