Нардепи ухвалили закон про "спліт"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили законопроект 1069-2 щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (закон про “спліт”). Відповідне рішення підтримали 296 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг направлений на скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення підвищить ефективність державної регуляторної політики, функціональності нормативно-правових актів, спрямованих на створення дієвого механізму державного регулювання та нагляду, зниження витрат діяльності фінансових установ, спричинених надлишковим та неефективним державним регулюванням, забезпечення конкуренції на фінансовому ринку, запобігання діяльності недобросовісних компаній, координованість із сучасними процесами реформування та дерегуляції економіки України, сприятимуть активізації розвитку ринків небанківських фінансових послуг.
Нагадаємо, проект закону про розподіл функцій між Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку має бути ухвалений до 1 жовтня поточного року.