Нардепы саботируют инициативу АРМА о передаче арестованных активов Силам обороны

Детали

В АРМА разъяснили, что Агентство управляет арестованными, а не конфискованными активами, которые до приговора суда остаются частной собственностью. Вместе с тем там отметили, что существуют другие механизмы отчуждения такого имущества для военных или гуманитарных нужд, для которых согласования с АРМА не нужны.

Цитата

“Поскольку имущество арестовывает не АРМА, а правоохранительные органы, именно они могут принимать решение о передаче активов на указанные нужды. В течение последнего года такие случаи уже имели место, и Агентство всячески способствовало выполнению принятых решений, например, о передаче органам безопасности транспортных средств. Во время военного положения арестованное имущество может быть на законных основаниях принудительно отчуждено по решению военного командования или СНБО с предварительным или последующим возмещением его стоимости”, - говорится в сообщении.

Напомним

АРМА перечислило на нужды обороны более миллиарда гривен.