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АРМА перерахувало на потреби оборони понад мільярд гривень

АРМА перерахувало на потреби оборони понад мільярд гривень

Київ • УНН

 • 876440 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) забезпечило фінансування оборонних потреб держави на суму понад 1 млрд грн. Про повідомляє УНН з посиланням на урядовий портал.

Цитата

«За погодженням з Кабінетом Міністрів України АРМА витратило ще 300 мільйонів гривень з депозитних рахунків на придбання чергового пакету військових облігацій. Таким чином, з урахуванням купівлі попередніх пакетів цінних паперів, Національне агентство забезпечило фінансування оборонних потреб держави на загальну суму понад 750 мільйонів гривень», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Крім того, ще 300 мільйонів гривень було перераховано на потреби ГУР Міноборони за рішенням суду.

Варто зазначити, що придбання військових облігацій можливе у тому числі завдяки реалізації арештованого російського майна. Зокрема, АРМА наразі продало три партії арештованого аміаку, який належить російським підприємствам, на загальну суму понад 910 мільйонів гривень. 

«Поки триває розробка складних вітчизняних та міжнародних механізмів конфіскації російської власності, запроваджуються санкції та тривають судові процеси, АРМА нарощує обсяги фінансування ЗСУ за рахунок тих самих російських активів. Адже можливість купувати військові облігації за рахунок арештованих коштів дає змогу приносити бюджету користь ще до
рішення суду про конфіскацію», - наголосив керівник Національного агентства Дмитро Жоравович.

Доповнення

Адвокату повідомили про підозру у справі щодо зловживання та розтрати арештованого майна на 426 млн гривень. 

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