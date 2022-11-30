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АРМА перечислило на нужды обороны более миллиарда гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обеспечило финансирование оборонных нужд государства на сумму более 1 млрд. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный портал.

Цитата

«По согласованию с Кабинетом Министров Украины, АРМА потратило еще 300 миллионов гривен с депозитных счетов на приобретение очередного пакета военных облигаций. Таким образом, с учетом покупки предыдущих пакетов ценных бумаг, Национальное агентство обеспечило финансирование оборонных потребностей государства на общую сумму более 750 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Детали 

Кроме того, еще 300 миллионов гривен было перечислено на нужды ГУР Минобороны по решению суда.

Следует отметить, что приобретение военных облигаций возможно в том числе благодаря реализации арестованного российского имущества. В частности, АРМА продало три партии арестованного аммиака, принадлежащего российским предприятиям, на общую сумму более 910 миллионов гривен. 

«Пока продолжается разработка сложных отечественных и международных механизмов конфискации российской собственности, вводятся санкции и продолжаются судебные процессы, АРМА наращивает объемы финансирования ВСУ за счет тех же российских активов. Ведь возможность покупать военные облигации за счет арестованных средств позволяет приносить бюджету пользу еще до решения суда о конфискации», - подчеркнул руководитель Национального агентства Дмитрий Жоравович.

Дополнение

Адвокату сообщили о подозрении по делу о злоупотреблении и растрате арестованного имущества на 426 млн гривен. 

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