Нардепы предлагают отменить аттестацию винопроизводства

"На сегодняшний день, есть бюрократическая преграда, по выработке вина, формально нужно получить всего-навсего три документа. Но, если разобраться, то количество документов составит почти 140. Поэтому, мы предлагаем аттестацию производства заменить декларацией материально-технического состояния", - сказал Вадатурский.

По его словам, введение нового документа ускорит получение лицензии производителям вина до 5 дней.

"Благодаря этому документу (декларации материально-технического состояния - ред.) можно зарегистрировать предприятие и производство, и получить лицензию в течение 5 дней. Я приведу простой пример, я не буду объяснять, какие именно документы нам нужны для того, чтобы просто получить одно разрешение Госгорпромнадзора на начало работы. Это перечень 65 документов таких", - отметил Вадатурский.

Соответствующие изменения предлагаются законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию производства терруарних вин и натуральных медовых напитков", поданный народными депутатами Вадатурским, Горватом, Маркевичем и другими (№ 6693).

Как сообщал УНН, производство вина в мире упало до 50-летнего минимума.

При этом, по словам эксперта Безуглого, "винный кризис" в ЕС и, как следствие, рост цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров, открывают "окно возможностей" для наращивания экспорта вина такими странами как Грузия, Молдова и Украина.

"Думаю, что "винный европейский кризис" это шанс для производителей из стран СНГ нарастить экспортные позиции, выйти на новые рынки, завоевать своего потребителя. Для этого, конечно, мы должны предложить Европе качество и эксклюзивность. И у нас это есть", - сообщил эксперт.

Добавим, что вино Мадера от украинского бренда "Коктебель" попало в перечень лучших вин мира.