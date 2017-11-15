Нардепи пропонують скасувати атестацію виновиробництв

“На сьогодні, є бюрократична перепона, щодо вироблення вина, формально потрібно отримати всього-на-всього три документи. Але, якщо розібратися, то кількість документів стане майже 140. Тому, ми пропонуємо атестацію виробництва замінити на декларацію матеріально-технічного стану”, — сказав Вадатурський.

За його словами, запровадження нового документа прискорить отримання ліцензії виробником вина до 5 днів.

“Завдяки цьому документу (декларації матеріально-технічного стану — ред.) можна зареєструвати підприємство і виробництво, і отримати ліцензію протягом 5 днів. Я наведу просто приклад, я не буду пояснювати, які саме документи нам потрібно для того, щоб просто отримати один дозвіл Держгірпромнагляду на початок роботи. Це перелік 65 документів таких”, — зазначив Вадатурський.

Відповідні зміни пропонуються законопроектом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва терруарних вин та натуральних медових напоїв”, поданий народними депутатами Вадатурським, Горватом, Маркевичем та іншими (№ 6693).

Як повідомляв УНН, виробництво вина в світі впало до 50-річного мінімуму.

При цьому, за словами експерта Безуглого, “винна криза” в ЄС і, як наслідок, зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривають “вікно можливостей” для нарощування експорту вина такими країнами як Грузія, Молдова і Україна.

“Думаю, що "винна європейська криза“ це шанс для виробників з країн СНД наростити експортні позиції, вийти на нові ринки, завоювати свого споживача. Для цього, звичайно, ми повинні запропонувати Європі якість та ексклюзивність. І у нас це є”, — повідомив експерт.

Додамо, що вино Мадера від українського бренду “Коктебель” потрапило в перелік кращих вин світу.