Нардеп от "Слуги народа" пришла в Раду с аксессуарами на 541 тысячу гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Маргарита Шол была замечена на сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады с аксессуарами и драгоценностями на полмиллиона гривен, передает корреспондент УНН.
Детали
На Маргарите Шол журналисты заметили платье дизайнерского дома Fendi, которое, по информации сайта производителя, стоит 30 940 грн, сумку Dior Tote - в киевском бутике Dior ее цена достигает 75000 грн, браслет Cartier Love Bracelet на сайте ювелирного дома стоит 286 000 грн и кольцо Cartier Love ring за 149 500 грн.
Декларация народного депутата
Согласно декларации Маргариты Шол за 2020 год, она получила от Верховной Рады 237250 грн компенсации за аренду жилья в Киеве, 492701 грн заработной платы за работу народным депутатом, 188118 грн заработной платы в "Мариупольском морском торговом порту", 10226 грн процентов дохода со счета в ПриватБанке.
А еще Шол задекларировала 561 347 грн сбережений на счету в том же ПриватБанке и квартиру в совместной собственности на 39 квадратных метров в Мариуполе.
Добавим
По данным сайта партии "Слуга народа", Шол родилась 15 сентября 1988 года в Мариуполе Донецкой области. Окончила экономический факультет Приазовского государственного технического университета. Доверенное лицо кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского на выборах 2019 года. Бухгалтер. Работала бухгалтером в МКВ "Украинский институт стальных конструкций им. В. М. Шимановского".