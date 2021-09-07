Нардеп от "Слуги народа" пришла в Раду с аксессуарами на 541 тысячу гривен

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 119576 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 115200 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 113398 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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 • 143508 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Маргарита Шол была замечена на сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады с аксессуарами и драгоценностями на полмиллиона гривен, передает корреспондент УНН.

Детали

На Маргарите Шол журналисты заметили платье дизайнерского дома Fendi, которое, по информации сайта производителя, стоит 30 940 грн, сумку Dior Tote - в киевском бутике Dior ее цена достигает 75000 грн, браслет Cartier Love Bracelet на сайте ювелирного дома стоит 286 000 грн и кольцо Cartier Love ring за 149 500 грн.

Декларация народного депутата

Согласно декларации Маргариты Шол за 2020 год, она получила от Верховной Рады 237250 грн компенсации за аренду жилья в Киеве, 492701 грн заработной платы за работу народным депутатом, 188118 грн заработной платы в "Мариупольском морском торговом порту", 10226 грн процентов дохода со счета в ПриватБанке.

А еще Шол задекларировала 561 347 грн сбережений на счету в том же ПриватБанке и квартиру в совместной собственности на 39 квадратных метров в Мариуполе.

Добавим

По данным сайта партии "Слуга народа", Шол родилась 15 сентября 1988 года в Мариуполе Донецкой области. Окончила экономический факультет Приазовского государственного технического университета. Доверенное лицо кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского на выборах 2019 года. Бухгалтер. Работала бухгалтером в МКВ "Украинский институт стальных конструкций им. В. М. Шимановского".

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