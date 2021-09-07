Нардеп від "Слуги народу" прийшла у Раду з аксесуарами на 541 тисячу гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Народний депутат з фракції “Слуга народу” Маргарита Шол була помічена на сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради з аксесуарами та дорогоцінностями на пів мільйона гривень, передає кореспондент УНН.
Деталі
На Маргариті Шол журналісти помітили сукню дизайнерського дому Fendi, яка, за інформацією сайту виробника, коштує 30 940 грн, сумку Dior Tote — в київському бутіку Dior її ціна сягає 75 000 грн, браслет Cartier Love Bracelet на сайті ювелірного дому коштує 286 000 грн і перстень Cartier Love ring за 149 500 грн.
Декларація народного депутата
Згідно з декларацією Маргарити Шол за 2020 рік, вона отримала від Верховної Ради 237250 грн компенсації за оренду житла в Києві, 492701 грн заробітної плати за роботу народним депутатом, 188118 грн заробітної плати в “Маріупольському Морському Торговельному порту”, 10226 грн проценту доходу з рахунку в ПриватБанку.
А ще Шол задекларувала 561347 грн збережень на рахунку у тому ж ПриватБанку і квартиру в спільній власності на 39 квадратних метрів у Маріуполі.
Додамо
За даними сайту партії “Слуга народу”, Шол народилась 15 вересня 1988 року в Маріуполі Донецької області. Закінчила економічний факультет Приазовського державного технічного університету. Довірена особа кандидата в Президенти України Володимира Зеленського на виборах 2019 року. Бухгалтер. Працювала бухгалтером у МКВ “Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського”.