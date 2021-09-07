Нардеп від "Слуги народу" прийшла у Раду з аксесуарами на 541 тисячу гривень

Деталі

На Маргариті Шол журналісти помітили сукню дизайнерського дому Fendi, яка, за інформацією сайту виробника, коштує 30 940 грн, сумку Dior Tote — в київському бутіку Dior її ціна сягає 75 000 грн, браслет Cartier Love Bracelet на сайті ювелірного дому коштує 286 000 грн і перстень Cartier Love ring за 149 500 грн.

Декларація народного депутата

Згідно з декларацією Маргарити Шол за 2020 рік, вона отримала від Верховної Ради 237250 грн компенсації за оренду житла в Києві, 492701 грн заробітної плати за роботу народним депутатом, 188118 грн заробітної плати в “Маріупольському Морському Торговельному порту”, 10226 грн проценту доходу з рахунку в ПриватБанку.

А ще Шол задекларувала 561347 грн збережень на рахунку у тому ж ПриватБанку і квартиру в спільній власності на 39 квадратних метрів у Маріуполі.

Додамо

За даними сайту партії “Слуга народу”, Шол народилась 15 вересня 1988 року в Маріуполі Донецької області. Закінчила економічний факультет Приазовського державного технічного університету. Довірена особа кандидата в Президенти України Володимира Зеленського на виборах 2019 року. Бухгалтер. Працювала бухгалтером у МКВ “Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського”.