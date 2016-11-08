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Нардеп В.Новинский вернулся в Украину

Нардеп В.Новинский вернулся в Украину

Киев • УНН

 • 8080 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Народный депутат Вадим Новинский, по которому в ВР было направлено представление от ГПУ о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, вернулся в Украину, передает корреспондент УНН.

Отметим, что народный депутат Вадим Новинский сегодня прибыл в аэропорт "Борисполь".

Напомним, 4 ноября глава СБУ Василий Грицак заявил, что В.Новинский вылетел из Киева в Грецию.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, А.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 г. В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, А.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

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