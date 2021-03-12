Нардеп Ивченко рассказал, как можно уменьшить загрязнение украинских земель пестицидами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Народный депутат Верховной Рады Украины и член комитета ВР по аграрной политике Вадим Ивченко рассказал УНН в экспертном интервью “ТОП-10 вопросов эксперту о состоянии аграрной отрасли Украины”, каким образом можно уменьшить загрязнение украинских земель и как бороться с неконтролируемым использованием пестицидов.
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Цитата
“Контроль. Только контроль и как можно меньше пестицидов, ввозимых без регистрации в Украину. Сначала приехать, зарегистрировать, а потом завозить партиями. Недавно был принят закон, по которому могут завозить пестициды даже без регистрации на территорию Украины. Если они зарегистрированы в Индии или в Новой Гвинее, можно такие партии завозить для исследовательских целей и в неограниченных количествах. Это значит, что у нас никогда экологии не будет”, — считает Вадим Ивченко.
Детали
По его мнению, если ситуация и в дальнейшем будет оставаться бесконтрольной, то это будет негативно отражаться на здоровье всего населения Украины.
“Если это все так без контроля будет ввозиться, то на тех территориях, где достаточно активно используют эти химические удобрения, будут болеть люди”, — подытожил народный депутат.
Что было раньше
Рада поддержала либерализацию условий ввоза пестицидов на территорию Украины, приняв в первом чтении законопроект № 2289 о внесении изменений в статью 4 Закона Украины “О пестицидах и агрохимикатах” по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины.
Дополнение
Ранее Вадим Ивченко заявил, что производство инновационных технологий в сельское хозяйство Украины повысит урожайность и поможет противостоять необратимым изменениям климата — наибольшей угрозе, с которой сейчас сталкивается человечество. Он также рассказал о прогрессе Украины в производстве биогаза и его перспективы.