Нардеп Івченко розповів, як можна зменшити забруднення українських земель пестицидами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Народний депутат Верховної Ради України та член комітету ВР з аграрної політики Вадим Івченко розповів УНН в експертному інтерв’ю “ТОП-10 питань експерту про стан аграрної галузі України”, яким чином можна зменшити забруднення українських земель і як боротися з неконтрольованим використанням пестицидів.
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Цитата
“Контроль. Тільки контроль і якомога менше пестицидів, що ввозяться без реєстрації в Україну. Спочатку приїхати, зареєструвати, а потім завозити партіями. Нещодавно було прийнято закон, за яким можуть завозити пестициди навіть без реєстрації на територію України. Якщо вони зареєстровані в Індії чи в Новій Гвінеї, можна такі партії завозити для дослідницьких цілей і в необмежених кількостях. Це означає, що в нас ніколи екології не буде”, — вважає Вадим Івченко.
Деталі
На його думку, якщо ситуація й надалі залишатиметься безконтрольною, то це негативно відображатиметься на здоров’ї всього населення України.
“Якщо це все так без контролю буде ввозитися, то на тих територіях, де досить активно використовують ці хімічні добрива, будуть хворіти люди”, — підсумував народний депутат.
Що було раніше
Рада підтримала лібералізацію умов ввезення пестицидів на територію України, ухваливши у першому читанні законопроект № 2289 про внесення змін до статті 4 Закону України “Про пестициди та агрохімікати” щодо ввезення пестицидів на митну територію України.
Доповнення
Раніше Вадим Івченко заявив, що провадження інноваційних технологій у сільське господарство України підвищить врожайність і допоможе протистояти незворотним змінам клімату — найбільшій загрозі, з якою зараз стикається людство. Він також розповів про прогрес України у виробництві біогазу та його перспективи.