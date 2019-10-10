Сейчас от “формулы Штайнмайера” выигрывает только Россия — евродепутат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Озабоченность и дестабилизация украинского общества из-за “формулы Штайнмайера” отвечает интересам Российской Федерации. С таким заявлением выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете на пленарном заседании Европейского парламента, во время обсуждения ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на трансляцию из зала Европарламента.
“Мы сомневаемся, что эта формула (Штайнмайера — ред) будет способствовать продвижению вперед в процессе поиска мирного решения. Сейчас единственной стороной, кто выигрывает — является Россия. РФ проведет выборы в Донецкой и Луганской областях, и, тем самым, сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, в чем нуждается Россия, чтобы вернуться к международному сообществу. Есть даже такие предположения, что РФ сможет остановить сближение Украины с ЕС и НАТО”, — сказала Калниете.
“Поэтому сейчас в Украине происходят протесты против такого соглашения („формулы Штайнмаера“ — ред), которые могут дестабилизировать общество. Но такая дестабилизация может превратить Россию в сторону, которая выиграет”, — добавила евродепутат.
Она отметила, что ситуации на востоке Украины и действия России, почти никак не изменились с 2016 года, когда впервые была предложена “формула Штайнмайера”.
“Сейчас для всех нас важно следить за развитием событий в Украине, и позаботиться, чтобы проблема Донбасса и аннексии Крыма не исчезла с международной повестки дня”, — завершила Калниете.
Ранее УНН сообщал, что сегодня в Европарламенте обсудят ситуацию в Украине.