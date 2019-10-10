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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Наразі від “формули Штайнмаєра” виграє тільки Росія — євродепутат

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Занепокоєність та дестабілізація українського суспільства через “формулу Штайнмаєра” відповідає інтересам Російської Федерації. З такою заявою виступила євродепутат від Латвії Сандра Калнієте на пленарному засіданні Європейського парламенту, під час обговорення ситуації в Україні, передає УНН із посиланням на трансляцію із зали Європарламенту. 

Наразі від “формули Штайнмаєра” виграє тільки Росія — євродепутат

“Ми сумніваємось, що ця формула (Штайнмаєра — ред) сприятиме просуненню вперед у процесі пошуку мирного рішення. Наразі єдиною стороною, хто виграє — є Росія. Росія проведе вибори у Донецькій та Луганській областях, і, тим самим, сепаратисти отримають легітимність. Але це саме те, чого потребує Росія, щоб повернутися до міжнародної спільноти. Є навіть такі припущення, що РФ зможе зупинити зближення України з ЄС і з НАТО”, — сказала Калнієте.

“Тож зараз в Україні відбуваються протести проти такої угоди, які можуть дестабілізувати суспільство. Але така дестабілізація може перетворити Росію на сторону, яка виграє”, — додала євродепутат.

Вона зазначила, що ситуації на сході України та дії Росії, майже ніяк не змінились з 2016 року, коли вперше була запропонована “формула Штайнмаєра”.

“Зараз для всіх нас важливо пильнувати за розвитком подій в Україні, і подбати, щоб проблема Донбасу та анексії Криму не зникла з міжнародного порядку денного”, — завершила Калнієте.

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні в Європарламенті обговорять ситуацію в Україні.

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