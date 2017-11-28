Напряжение ситуации в отношениях с соседями не повлияет на продолжение санкций против РФ - Климкин

"Во-первых, наши польские друзья и все остальные четко заявляли свою позицию. То, что мы говорили и говорим как друзья, это не влияет на их позицию по поддержке санкций. Мы должны понять, что вопросы исторического прошлого, должны обсуждаться между друзьями и за дружеской атмосферы. Мы найдем подходящий тон, мы найдем такую ​​дискуссию, но давайте не делать того, что воспринимается как провокация", - сказал Климкин, отвечая на вопрос, повлияет напряжение отношений с соседними странами на продолжение санкций в отношении РФ.

По мнению министра, необходим аккуратный и дружественный диалог с соседями.

"И я буду стараться именно такой диалог вести, но последовательно поддерживая нашу позицию - уважение к украинцам, которые боролись за Украину, какими бы они ни были", - подчеркнул он.

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