Напруження ситуації у відносинах з сусідами не вплине на продовження санкцій проти РФ - Клімкін

"По-перше, наші польські друзі і всі інші чітко заявляли свою позицію. Те, що ми розмовляли і розмовляємо як друзі, це не впливає на їх позицію щодо підтримки санкцій. Ми маємо зрозуміти, що питання історичного минулого, мають обговорюватися між друзями і за дружньої атмосфери. Ми знайдемо відповідний тон, ми знайдемо таку дискусію, але давайте не робити того, що сприймається як провокація", - сказав Клімкін, відповідаючи на запитання, чи вплине напруження відносин з сусідніми країнами на продовження санкцій щодо РФ.

На думку міністра, потрібен акуратний та дружній діалог із сусідами.

"І я буду намагатися саме такий діалог вести, але послідовно підтримуючи нашу позицію - повага до українців, які боролися за Україну, якими б вони не були", - підкресли він.

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