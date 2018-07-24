В конце июля станет известно, какой суд будет слушать дело экс-переводчика Гройсмана

"Отложить рассмотрение дела для предоставления времени защитнику с целью предоставить определенные ответы та доказательства в подтверждение его позиции", - сказала судья.



Она уточнила, что следующее заседание состоится в 14:30 30 июля.



Отметим, что адвокат Ежова настаивал перед судом на том, чтобы дело его подзащитного слушал не Печерский райсуд столицы, а Шевченковский.



Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего переводчика Премьер-министра Украины Станислава Ежова в государственной измене.



Дело было передано в Печерский районный суд Киева. Во время подготовительного заседания защитник Ежова обратился с ходатайством о передаче обвинительного акта в Апелляционный суд для определения подсудности.



Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник Премьер-министра Украины Станислав Ежов, который работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.



22 декабря 2017 Шевченковский районный суд Киева избрал для переводчика Премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей.