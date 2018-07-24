В конце июля станет известно, какой суд будет слушать дело экс-переводчика Гройсмана
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение представления и.о. председателя Печерского районного суда столицы об определении подсудности в уголовном производстве по обвинению в государственной измене бывшего переводчика Премьер-министра Украины Станислава Ежова на 30 июля. Об этом сообщила председательствующая судья Маргарита Васильева, передает корреспондент УНН.
"Отложить рассмотрение дела для предоставления времени защитнику с целью предоставить определенные ответы та доказательства в подтверждение его позиции", - сказала судья.
Она уточнила, что следующее заседание состоится в 14:30 30 июля.
Отметим, что адвокат Ежова настаивал перед судом на том, чтобы дело его подзащитного слушал не Печерский райсуд столицы, а Шевченковский.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего переводчика Премьер-министра Украины Станислава Ежова в государственной измене.
Дело было передано в Печерский районный суд Киева. Во время подготовительного заседания защитник Ежова обратился с ходатайством о передаче обвинительного акта в Апелляционный суд для определения подсудности.
Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник Премьер-министра Украины Станислав Ежов, который работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.
22 декабря 2017 Шевченковский районный суд Киева избрал для переводчика Премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей.