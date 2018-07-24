Наприкінці липня стане відомо, який суд слухатиме справу екс-перекладача Гройсмана

"Відкласти розгляд справи для надання часу захиснику з метою надати певні відповіді докази на підтвердження його позиції", - сказала суддя.



Вона уточнила, що наступне засідання відбудеться о 14:30 30 липня.



Зазначимо, що адвокат Єжова наполягав перед судом про те, щоб справу його підзахисного слухав не Печерський райсуд столиці, а Шевченківський.



Як повідомляв УНН, Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього перекладача Прем’єр-міністра України Станіслава Єжова у державній зраді.



Справу було передано до Печерського районного суду Києва. Під час підготовчого засідання захисник Єжова звернувся з клопотання про передачу обвинувального акту до Апеляційного суду для визначення підсудності.



Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник Прем’єр-міністра України Станіслав Єжов, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.



22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва обрав для перекладача Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.