Наприкінці липня стане відомо, який суд слухатиме справу екс-перекладача Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд подання в.о. голови Печерського районного суду столиці про визначення підсудності у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді колишнього перекладача Прем’єр-міністра України Станіслава Єжова на 30 липня. Про це повідомила головуюча суддя Маргарита Васильєва, передає кореспондент УНН.
"Відкласти розгляд справи для надання часу захиснику з метою надати певні відповіді докази на підтвердження його позиції", - сказала суддя.
Вона уточнила, що наступне засідання відбудеться о 14:30 30 липня.
Зазначимо, що адвокат Єжова наполягав перед судом про те, щоб справу його підзахисного слухав не Печерський райсуд столиці, а Шевченківський.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього перекладача Прем’єр-міністра України Станіслава Єжова у державній зраді.
Справу було передано до Печерського районного суду Києва. Під час підготовчого засідання захисник Єжова звернувся з клопотання про передачу обвинувального акту до Апеляційного суду для визначення підсудності.
Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник Прем’єр-міністра України Станіслав Єжов, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.
22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва обрав для перекладача Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.