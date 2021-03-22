Навеселе приставал к 14-летней девочке и показывал половой орган: в Киеве задержали иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В состоянии алкогольного опьянения мужчина стал приставать к 14-летней девочке и демонстрировать свой половой орган. Прохожий, который заметил действия незнакомца, остановил его и держал до прибытия правоохранителей. За содеянное правонарушителю грозит до пяти лет заключения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
Детали
Событие произошло на улице Червонозаводской в Святошинском районе столицы. В полицию обратился мужчина с сообщением о том, что стал свидетелем того, как неизвестный показывал ребенку свой половой орган.
Как рассказал начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула, правоохранители провели первоочередные следственные действия, пообщались со свидетелем события и в присутствии родителей опросили потерпевшую:
Цитата:
"Предварительно мы выяснили, что 14-летняя девочка находилась на детской площадке, где к ней подошел незнакомец и обнажил свой половой орган. Действия мужчины остановил прохожий и вызвал полицию. Правонарушителя мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец другого государства, 1988 года рождения, к уголовной ответственности не привлекался. Прибор "Драгер" показал, что он находился под воздействием алкоголя".
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины, фигуранту сообщено о подозрении в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Дополнение
В столице задержали подозреваемого в развращении 10-летней девочки в Днепровском районе.