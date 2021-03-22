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Напідпитку чіплявся до 14-річної дівчинки та показував статевий орган: у Києві затримали іноземця

Напідпитку чіплявся до 14-річної дівчинки та показував статевий орган: у Києві затримали іноземця

Київ • УНН

 • 27609 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У стані алкогольного сп’яніння чоловік почав чіплятися до 14-річної дівчинки та демонструвати свій статевий орган. Перехожий, який помітив дії незнайомця, зупинив його та тримав до прибуття правоохоронцям. За скоєне правопорушнику загрожує до п’яти років ув’язнення. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

Деталі 

Подія сталася на вулиці Червонозаводській у Святошинському районі столиці. До поліції звернувся чоловік із повідомленням про те, що став свідком того, як невідомий показував дитині свій статевий орган. 

Як розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, поспілкувалися зі свідком події та у присутності батьків опитали потерпілу:

Цитата:

"Попередньо ми з’ясували, що 14-річна дівчина перебувала на дитячому майданчику, де до неї підійшов незнайомець і оголив свій статевий орган. Дії чоловіка зупинив перехожий та викликав поліцію. Правопорушника ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець іншої держави, 1988 року народження, який до кримінальної відповідальності не притягувався. Прилад "Драгер" показав, що він перебував під впливом алкоголю".

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України, фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дії відносно неповнолітньої та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. 

Доповнення 

У столиці було затримано підозрюваного у розбещенні 10-річної дівчинки у Дніпровському районі.

Українські Національні Новини

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