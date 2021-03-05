У Києві затримали завгоспа школи, що розбещував 10-річну дівчинку у ліфті будинку

Деталі

Інцидент трапився у середу, 3-го березня, у Дніпровському районі столиці. Близько 14:40 підозрюваний помітив малолітню дівчинку, яка прямувала додому по вулиці Райдужній. Він прослідкував за нею до під'їзду будинку, де силоміць заштовхнув у ліфтову кабіну та здійснив розпусні дії. Коли ліфт зупинився, чоловік втік сходами.

Правоохоронцям вдалося оперативно розшукати та затримати зловмисника. Ним виявився місцевий житель 1989-го року народження, який працює в одній із столичних шкіл заступником директора з господарської роботи.

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Київською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру чоловіку за фактом вчинення розпусних дій відносно 10-річної дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

Додамо

На Одещині слідчі оголосили підозру керівнику спеціалізованого дитячого закладу у сексуальному насильстві щодо малолітніх вихованців та їх розбещенні. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі