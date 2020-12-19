На Одещині керівнику дитячого спецзакладу загрожує 10 років в’язниці за розбещення вихованців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Одещині слідчі оголосили підозру керівнику спеціалізованого дитячого закладу у сексуальному насильстві щодо малолітніх вихованців та їх розбещенні. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеської області.
"За результатами проведення слідчих дій поліцейські встановили, що більше двох років 59-річний чоловік, на якого були покладені обов’язки щодо виховання та піклування про потерпілих, вчиняв відносно них розпусні дії та сексуальне насилля, що завдавало їм фізичного болю та розбещувало їх", - йдеться у повідомленні пресслужби.
За даними поліцейських, чоловік запрошував дівчаток до свого кабінету "подивитися мультики, поїсти солодощів та погратися" і задовольняв свої сексуальні потреби шляхом демонстрації дітям свого інтимного органу, доторками ним до їхнього тіла та схилянням до зворотних дій.
"З метою приховування злочину, правопорушник просив діток нікому не розповідати про їхні "ігри", пояснюючи, що це їхня з ними таємниця, про яку ніхто не повинен знати. На підставі зібраних доказів чоловіку було повідомлено про підозру за частиною 4 статті 153 (Сексуальне насильство) та частиною 2 статті 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.
Зазначається, що наразі слідчі клопочуть про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, у період з січня по жовтень 2020 року в Україні зареєстровано 131 випадок, коли малолітні діти постраждали через зґвалтування, та 53 випадки, коли постраждали неповнолітні.