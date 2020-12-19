В Одесской области руководителю детского спецучреждения грозит 10 лет тюрьмы за развращение воспитанников

"По результатам проведения следственных действий полицейские установили, что более двух лет 59-летний мужчина, на которого были возложены обязанности по воспитанию и заботе за потерпевшими, совершал в отношении них развратные действия и сексуальное насилие, что наносило им физическую боль и развращало их", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полицейских, мужчина приглашал девочек в свой кабинет "посмотреть мультики, поесть сладостей и поиграть" и удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации детям своего интимного органа, прикосновениями ним к их телам и преклонением к обратным действиям.

"С целью сокрытия преступления, правонарушитель просил детей никому не рассказывать об их "играх", объясняя, что это их с ними тайна, о которой никто не должен знать. На основании собранных доказательств мужчине было сообщено о подозрении по части 4 статьи 153 (Сексуальное насилие) и части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что сейчас следователи ходатайствуют об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, в период с января по октябрь 2020 года в Украине зарегистрировано 131 случай, когда малолетние дети пострадали из-за изнасилования, и 53 случая, когда пострадали несовершеннолетние.