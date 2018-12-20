Накануне праздников в Украине значительно вырос спрос на самогонные аппараты
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Накануне новогодних праздников в Украине существенно увеличился спрос на самогонные аппараты. Об этом узнал корреспондент УНН.
Так, в частности, в фирме "Самогонный аппарат "Хмельницкий" корреспонденту УНН сообщили, что сразу отправку товара осуществить не смогут из-за повышенного спроса.
"Сейчас заказов очень много, перед новым годом. Смотря какой аппарат - надо будет ждать, может, день, может, два", - отметил консультант. На сайте фирмы указано, что она ежемесячно продает 310 аппаратов.
Впрочем, в компании "АкваГрадус" допустили, что, несмотря на большое количество заказов, аппарат может быть отправлен уже на следующий день после заказа. Изготавливают такие аппараты в Харькове. Также в компании пообещали предоставить скидку при покупке аппарата.
В фирме "Вкусно", что также производит самогонные аппараты в городе Харькове, также пообещали не затягивать с доставкой, хотя, отметили повышенный спрос на аппараты. По словам консультанта, аппараты изготавливаются на заводе и имеют высокое качество, поскольку при их производстве применяется ручная сварка, лазерная резка металла. Покупатель получит гарантийный талон на аппарат сроком на три года.
По совету экспертов, оптимальный объем аппаратов - 20 л, многие выбирают больший объем 30 и более литров для более мощного производства, однако 10-литровые аппараты, как отмечают пользователи, оказываются малы для ценителей крепких напитков.
Напомним, всего за несколько тысяч гривен украинцы могут свободно приобрести в интернете самогонные аппараты любой промышленной мощности. Более того, продавцы в сети предлагают купить готовый бизнес по самогоноварению.