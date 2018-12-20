Напередодні свят в Україні значно зріс попит на самогонні апарати
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Напередодні новорічних свят в Україні суттєво збільшився попит на самогонні апарати. Про це дізнався кореспондент УНН.
Так, зокрема, у фірмі "Самогонний апарат "Хмельницький" кореспонденту УНН повідомили, що одразу відправку товару здійснити не зможуть через підвищений попит.
"Наразі замовлень дуже багато, перед новим роком. Дивлячись який апарат – треба буде чекати, може, день, може, два", - зазначив консультант. На сайті фірми вказано, що вона щомісяця продає 310 апаратів.
Втім у компанії "АкваГрадус" допустили, що, не дивлячись на велику кількість замовлень, апарат може бути відправлений вже на наступний день після замовлення. Виготовляють такі апарати в Харкові. Також у компанії пообіцяли надати знижку при купівлі апарату.
У фірмі "Смакуй", що також виробляє самогонні апарати у місті Харкові, також пообіцяли не зволікати із доставкою, хоча, так само, зазначили про підвищений попит на апарати. За словами консультанта, апарати виготовляються на заводі й мають високу якість, оскільки при їх виробництві застосовується ручне зварювання, лазерна різка металу. Покупець отримає гарантійний талон на апарат терміном на три роки.
За порадою експертів, оптимальний об’єм апаратів – 20 л, багато хто обирає більший об’єм 30 і більше літрів для більш потужного виробництва, однак 10-літрові апарати, як зазначають користувачі, виявляються замалими для поціновувачів міцних напоїв.
Нагадаємо, усього за кілька тисяч гривень українці можуть вільно придбати в інтернеті самогонні апарати будь-якої промислової потужності. Більш того, продавці в мережі пропонують купити готовий бізнес із самогоноваріння.