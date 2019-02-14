Накануне Дня влюбленных мужчина поджег дом своей бывшей

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Киевской области житель города Ржищев поджег дом своей бывшей девушки, тем самым отомстив за то, что она начала злоупотреблять алкоголем. Месяц назад именно поэтому пара разошлась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.