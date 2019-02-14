Накануне Дня влюбленных мужчина поджег дом своей бывшей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Киевской области житель города Ржищев поджег дом своей бывшей девушки, тем самым отомстив за то, что она начала злоупотреблять алкоголем. Месяц назад именно поэтому пара разошлась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
"Сообщение о пожаре частного дома в Ржищеве поступило от неравнодушных соседей. Спасатели быстро локализовали и потушили огонь. Однако пламенем уничтожена кровля и вещи домашнего обихода", - говорится в сообщении.
Поджигателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 53-летний местный житель, отметили в полиции, и он признался в содеянном и дал правдивые показания.
"Работники полиции восстановили события того дня. Мужчина в течение дня употреблял алкоголь, а потом пошел к дому своей сожительницы, которой в то время не было дома. Там он спичками поджег занавески на окне, после чего удалился", - прокомментировали в полиции.
Кроме того, выяснилось, несколько дней назад в полицию поступило заявление от 46-летней женщины, хозяйки сгоревшего дома о том, что ее избил бывший сожитель и угрожал поджечь дом. Тогда по факту избиения женщины было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 УК Украины.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. Меру пресечения для него изберет суд", - отметили в полиции.
Кроме того, пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области сообщила, что пожар в жилом доме в городе Ржищев произошел 13 февраля.
"13 февраля в 16:10 в оперативно-диспетчерскую службу Кагарлицкого района поступило сообщение о возгорании жилого дома в г. Ржищев на ул. Звездная... В результате пожара было уничтожено кровлю на площади 72 м2, перекрытия на площади 30 м2, помещение веранды на площади 35 м2. Пострадавшие и погибшие отсутствуют", - отметили спасатели.
Напомним, в Киевской области мужчина пытал женщину, чтобы выбить признание в супружеской измене.