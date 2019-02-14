Напередодні Дня закоханих чоловік підпалив будинок своєї колишньої

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Київській області житель міста Ржищів підпалив будинок своєї колишньої дівчини, тим самим помстившись за те, що вона почала зловживати алкоголем. Місяць тому саме через це пара розійшлася. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

"Повідомлення про пожежу приватного будинку у Ржищеві надійшло від небайдужих сусідів. Рятувальники швидко локалізували та погасили вогонь. Однак полум’ям знищено покрівлю та речі домашнього вжитку", - йдеться в повідомленні.

Палія затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 53-річний місцевий житель, зазначили в поліції, і він зізнався у скоєному і надав правдиві покази.

"Працівники поліції відновили події того дня. Чоловік упродовж дня вживав алкоголь, а потім пішов до будинку своєї співмешканки, якої на той час не було дома. Там він сірниками підпалив фіранки на вікні, після чого пішов собі геть", - прокоментували в поліції.

Крім того, з’ясувалося, кілька днів тому до поліції надійшла заява від 46-річної жінки, господині спаленого будинку про те, що її побив колишній співмешканець і погрожував підпалити будинок. Тоді за фактом побиття жінки було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 КК України.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри чоловікові. Міру запобіжного заходу для нього обере суд", - зазначили в поліції.

Крім того, прес-служба ГУ ДСНС у Київській області повідомила, що пожежа у житловому будинку у місті Ржищів сталася 13 лютого.

"13 лютого о 16:10 до оперативно-диспетчерської служби Кагарлицького району надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку у м. Ржищів на вул. Зоряна... Внаслідок пожежі було знищено крівлю на площі 72 м2, перекриття на площі 30 м2, приміщення веранди на площі 35 м2. Постраждалі та загиблі відсутні", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, у Київській області чоловік катував жінку, щоб вибити зізнання у подружній зраді.

Українські Національні Новини

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