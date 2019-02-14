Напередодні Дня закоханих чоловік підпалив будинок своєї колишньої

"Повідомлення про пожежу приватного будинку у Ржищеві надійшло від небайдужих сусідів. Рятувальники швидко локалізували та погасили вогонь. Однак полум’ям знищено покрівлю та речі домашнього вжитку", - йдеться в повідомленні.

Палія затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 53-річний місцевий житель, зазначили в поліції, і він зізнався у скоєному і надав правдиві покази.

"Працівники поліції відновили події того дня. Чоловік упродовж дня вживав алкоголь, а потім пішов до будинку своєї співмешканки, якої на той час не було дома. Там він сірниками підпалив фіранки на вікні, після чого пішов собі геть", - прокоментували в поліції.

Крім того, з’ясувалося, кілька днів тому до поліції надійшла заява від 46-річної жінки, господині спаленого будинку про те, що її побив колишній співмешканець і погрожував підпалити будинок. Тоді за фактом побиття жінки було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 КК України.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри чоловікові. Міру запобіжного заходу для нього обере суд", - зазначили в поліції.

Крім того, прес-служба ГУ ДСНС у Київській області повідомила, що пожежа у житловому будинку у місті Ржищів сталася 13 лютого.

"13 лютого о 16:10 до оперативно-диспетчерської служби Кагарлицького району надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку у м. Ржищів на вул. Зоряна... Внаслідок пожежі було знищено крівлю на площі 72 м2, перекриття на площі 30 м2, приміщення веранди на площі 35 м2. Постраждалі та загиблі відсутні", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, у Київській області чоловік катував жінку, щоб вибити зізнання у подружній зраді.