Нападавшему в Нью-Йорке предъявили обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Мужчине, который подозревается в подрыве самодельной взрывчатки в Нью-Йорке в понедельник, предъявили обвинения в терроризме, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Мужчине, подозреваемому в подрыве самодельной взрывчатки в туннеле метрополитена на Манхэттене, предъявили обвинение в незаконном владении оружием, поддержке терроризма и попытке совершения теракта", - говорится в сообщении.
Так, 27-летний житель Бангладеш Акайед Улла привел в действие самодельное взрывное устройство в восточной части округа Манхэттен, неподалеку от площади Таймс-сквер.
В результате преждевременного взрыва устройства мужчина получил ожоги и порезы. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как сообщают местные СМИ, А.Улла сказал полицейским, что "вдохновился" прошлогодней атакой на рождественскую ярмарку в Берлине и хотел "отомстить" США за удары по боевикам "Исламского государства".
По предварительным данным, сам нападавший не имел прямых связей с группировкой.
Напомним, 11 декабря в Нью-Йорке, в округе Манхэттен, произошел взрыв на автостанции.
По информации управления пожарной безопасности Нью-Йорка, в результате взрыва пострадали по меньшей мере четыре человека.