Нападнику в Нью-Йорку пред'явили обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Чоловіку, який підозрюється у підриві саморобної вибухівки в Нью-Йорку у понеділок, пред'явили обвинувачення в тероризмі, передає УНН з посиланням на CNN.
"Чоловіку, підозрюваному у підриві саморобної вибухівки в тунелі метрополітену на Манхеттені, пред'явили обвинувачення у незаконному володінні зброєю, підтримці тероризму і спробі здійснення теракту", - сказано у повідомленні.
Так, 27-річний житель Бангладеш Акайед Улла привів в дію саморобний вибуховий пристрій в східній частині округу Манхеттен, неподалік від площі Таймс-сквер.
В результаті передчасного вибуху пристрою чоловік отримав опіки і порізи. Зараз він перебуває в лікарні у тяжкому стані.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, А.Улла сказав поліцейським, що "надихнувся" минулоррічною атакою на різдвяний ярмарок в Берліні та хотів "помститися" США за удари по бойовиках "Ісламської держави".
За попередніми даними, сам нападник не мав прямих зв'язків з угрупованням.
Нагадаємо, 11 грудня у Нью-Йорку, в окрузі Манхетен, стався вибух на автостанції.
За інформацією управління пожежної безпеки Нью-Йорка, внаслідок вибуху постраждали щонайменше четверо осіб.