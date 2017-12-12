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Нападнику в Нью-Йорку пред'явили обвинувачення

Нападнику в Нью-Йорку пред'явили обвинувачення

Київ • УНН

 • 9738 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Чоловіку, який підозрюється у підриві саморобної вибухівки в Нью-Йорку у понеділок, пред'явили обвинувачення в тероризмі, передає УНН з посиланням на CNN.

"Чоловіку, підозрюваному у підриві саморобної вибухівки в тунелі метрополітену на Манхеттені, пред'явили обвинувачення у незаконному володінні зброєю, підтримці тероризму і спробі здійснення теракту", - сказано у повідомленні.

Так, 27-річний житель Бангладеш Акайед Улла привів в дію саморобний вибуховий пристрій в східній частині округу Манхеттен, неподалік від площі Таймс-сквер.

В результаті передчасного вибуху пристрою чоловік отримав опіки і порізи. Зараз він перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, А.Улла сказав поліцейським, що "надихнувся" минулоррічною атакою на різдвяний ярмарок в Берліні та хотів "помститися" США за удари по бойовиках "Ісламської держави".

За попередніми даними, сам нападник не мав прямих зв'язків з угрупованням.

Нагадаємо, 11 грудня у Нью-Йорку, в окрузі Манхетен, стався вибух на автостанції.

За інформацією управління пожежної безпеки Нью-Йорка, внаслідок вибуху постраждали щонайменше четверо осіб.

 

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