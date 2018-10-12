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Нападающий "Ворсклы" заменил Кравца в сборной Украины

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В связи с травмой одного из футболистов сборной Украины Андрей Шевченко решился на смену в национальной команде перед матчем в Лиге наций, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Сегодняшнее утреннее исследования МРТ подтвердило диагноз, ранее поставленный врачами национальной форварду команды Артему Кравцу - повреждение икроножной мышцы голени. Эта травма делает невозможным участие нападающего турецкого "Кайсериспор" в матче Лиги наций с Чехией. Таким образом, сегодня нападающий покинул расположение команды в Харькове.

Зато состав сборной пополнил 25-летний форвард Владислав Кулач, для которого это дебютный вызов. Ранее футболист защищал национальные интересы в 33-х матчах на юношеском и молодежном уровнях, семь раз отличившись голами.

"Вызов в сборную был для меня приятной неожиданностью, до сих пор не верится. Я очень рад, что нахожусь здесь. Буду ждать возможности выступить. Хочу помочь команде одерживать победы, играть для болельщиков. Думаю, в Харькове у нас будет замечательная поддержка. Есть определенные переживания, но они скоро пройдут и я освоюсь. С нетерпением хочу выйти на поле и принять участие в открытой тренировке вместе с командой ", - сказал Кулач в комментарии изданию" Команда номер один ".

Добавим, матч Украина - Чехия пройдет 16 октября на ОСК "Металлист".

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