Нападник "Ворскли" замінив Кравця у збірній України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У зв'язку із травмою одного із футболістів збірної України Андрій Шевченко вирішився на зміну в національній команді перед матчем в Лізі націй, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Сьогоднішнє ранкове дослідження МРТ підтвердило діагноз, раніше поставлений лікарями національної форварду команди Артему Кравцю — ушкодження литкового м'язу гомілки. Ця травма унеможливлює участь нападника турецького "Кайсеріспору" в матчі Ліги націй з Чехією. Таким чином, сьогодні нападник залишив табір команди в Харкові.
Натомість склад збірної поповнив 25-річний форвард Владислав Кулач, для якого це дебютний виклик. Раніше футболіст захищав національні інтереси у 33-х матчах на юнацькому та молодіжному рівнях, сім разів відзначившись голами.
"Виклик до збірної був для мене приємною несподіванкою, до сих пір не віриться. Я дуже радий, що перебуваю тут. Буду чекати можливості виступити. Хочу допомогти команді здобувати перемоги, грати для вболівальників. Думаю, в Харкові у нас буде чудова підтримка. Є певні переживання, але вони скоро пройдуть і я освоюсь. З нетерпінням хочу вийти на поле і взяти участь в відкритому тренуванні разом з командою", - сказав Кулач в коментарі виданню "Команда номер один".
Додамо, матч Україна – Чехія пройде 16-го жовтня на ОСК "Металіст".
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