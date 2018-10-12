Нападник "Ворскли" замінив Кравця у збірній України

Сьогоднішнє ранкове дослідження МРТ підтвердило діагноз, раніше поставлений лікарями національної форварду команди Артему Кравцю — ушкодження литкового м'язу гомілки. Ця травма унеможливлює участь нападника турецького "Кайсеріспору" в матчі Ліги націй з Чехією. Таким чином, сьогодні нападник залишив табір команди в Харкові.



Натомість склад збірної поповнив 25-річний форвард Владислав Кулач, для якого це дебютний виклик. Раніше футболіст захищав національні інтереси у 33-х матчах на юнацькому та молодіжному рівнях, сім разів відзначившись голами.



"Виклик до збірної був для мене приємною несподіванкою, до сих пір не віриться. Я дуже радий, що перебуваю тут. Буду чекати можливості виступити. Хочу допомогти команді здобувати перемоги, грати для вболівальників. Думаю, в Харкові у нас буде чудова підтримка. Є певні переживання, але вони скоро пройдуть і я освоюсь. З нетерпінням хочу вийти на поле і взяти участь в відкритому тренуванні разом з командою", - сказав Кулач в коментарі виданню "Команда номер один".



Додамо, матч Україна – Чехія пройде 16-го жовтня на ОСК "Металіст".



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