Нападающий "Шахтера" Фомин вернулся в "Мариуполь"

Опытный нападающий подписал с мариупольцами контракт по схеме “1 год + 1 год”.

Фомин с 2011 по 2014 годы защищал цвета “Ильичевца” и принял участие в 56 играх, забил 11 голов. В 2014 году Фомин выступал за “Черноморец”, а позже играл за “Габала” (Азербайджан), “Атырау” (Казахстан) и “Аполлон” (Греция).

Кроме того, “Мариуполь” подписал новые контракты с Рустамом Худжамовым и Евгением Гальчуком. С вратарем на два сезона, а с Гальчуком — на один.