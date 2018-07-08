Нападающий "Шахтера" Фомин вернулся в "Мариуполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. ФК “Мариуполь” в преддверии Лиги Европы пополнил свои ряды экс-игроком клуба форвардом Русланом Фоминым, сообщает УНН со ссылкой на сайт приазовского коллектива.
Опытный нападающий подписал с мариупольцами контракт по схеме “1 год + 1 год”.
Фомин с 2011 по 2014 годы защищал цвета “Ильичевца” и принял участие в 56 играх, забил 11 голов. В 2014 году Фомин выступал за “Черноморец”, а позже играл за “Габала” (Азербайджан), “Атырау” (Казахстан) и “Аполлон” (Греция).
Кроме того, “Мариуполь” подписал новые контракты с Рустамом Худжамовым и Евгением Гальчуком. С вратарем на два сезона, а с Гальчуком — на один.