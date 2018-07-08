Нападник "Шахтаря" Фомін повернувся в "Маріуполь"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. ФК “Маріуполь” напередодні Ліги Європи поповнив свої ряди екс-гравцем клубу форвардом Русланом Фоміним, повідомляє УНН з посиланням на сайт приазовського колективу.
Досвідчений нападник підписав з маріупольцями контракт за схемою “1 рік +1 рік”.
Фомін з 2011 по 2014 роки захищав кольори “Іллічівця” і взяв участь в 56 іграх, забив 11 голів. У 2014-му році Фомін виступав за “Чорноморець”, а пізніше грав за “Габалу” (Азербайджан), “Атирау” (Казахстан) і “Аполлон” (Греція).
Крім того, “Маріуполь” підписав нові контракти з Рустамом Худжамовим і Євгеном Гальчуком. З воротарем на два сезони, а з Гальчуком — на один.