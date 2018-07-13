Нападающий "Динамо" продолжит карьеру в черниговской "Десне"

В конце июня текущего года у нападающего истек срок действия контракта с “Динамо” и несмотря на различные варианты продолжения дальнейшей карьеры, 24-летний спортсмен предпочел черниговскую “Десну”.

Детали соглашения с “Десной” не сообщаются.

Отметим, что в 2012 году в возрасте 18 лет Хлебас дебютировал за основную команду “Динамо” в матче чемпионата Украины против донецкого “Металлурга”, выйдя на замену на 68 минуте вместо Марко Рубена. В феврале 2015 году на правах аренды перешел в ужгородскую “Говерлу”, в составе которой провел 25 матчей и отметился восемью голами. С февраля 2016-му защищал цвета полтавской “Ворсклы”. За “бело-зеленых” форвард сумел забить 11 мячей в 37 матчах.

Кроме того, в июле 2017 киевское “Динамо” снова отдало футболиста в аренду — до минского “Динамо”. В столице Беларуси Хльобас принял участие в 18 поединках и записал на свой счет 6 мячей. Два месяца подряд признавался лучшим игроком команды. В составе минчан провел два матча в Лиге Европы, а в начале 2018-го форвард вернулся в Киев.