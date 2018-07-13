Нападник "Динамо" продовжить кар'єру в чернігівській "Десні"

В кінці червня поточного року у нападника закінчився термін дії контракту з “Динамо” і попри різноманітні варіанти продовження подальшої кар’єри, 24-річний спортсмен віддав перевагу чернігівській “Десні”.

Деталі угоди з “Десною” не повідомляються.

Відзначимо, що в 2012 року у віці 18 років Хльобас дебютував за основну команду “Динамо” в матчі чемпіонату України проти донецького “Металурга”, вийшовши на заміну на 68 хвилині замість Марко Рубена. У лютому 2015 року на правах оренди перейшов в ужгородську “Говерлу”, у складі якої провів 25 матчів і відзначився вісьмома голами. Із лютого 2016-го захищав кольори полтавської “Ворскли”. За “біло-зелених” форвард зумів забити 11 м’ячів у 37 матчах.

Окрім того, у липні 2017 року київське “Динамо” знову віддало футболіста в оренду — до мінського “Динамо”. У столиці Білорусі Хльобас прийняв участь у 18 поєдинках та записав на свій рахунок 6 м’ячів. Два місяці поспіль визнавався кращим гравцем команди. В складі мінчан провів два матчі в Лізі Європи, а на початку 2018-го форвард повернувся до Києва.