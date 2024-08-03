Киев • УНН
Боевики Аль-Шабаб атаковали популярный пляж в столице Сомали, убив 32 человека и ранив 63. Среди погибших - политики и чиновники, многие пострадавшие в критическом состоянии.
По меньшей мере 32 человека были убиты и еще 63 - получили ранения после того, как боевики напали на пляж в столице Сомали. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
По информации от представителя полиции, в результате нападения боевиков Аль-Шабаб на популярный пляж в столице Сомали, Могадишо, погибли по меньшей мере 32 человека и 63 получили ранения.
Многие пострадавшие в критическом состоянии. Нападение произошло в районе Абдиазиз, где боевики открыли стрельбу после взрыва.
Аль-Шабаб (группировка, которая контролирует значительные части южного и центрального Сомали) заявила, что среди погибших были политики и сотрудники правительственных ведомств.
Полиция сообщила, что один нападавший подорвал себя, трое были убиты, а один схвачен живым.
Сомалийское агентство призвало сдавать кровь для пострадавших.
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