По меньшей мере 32 человека были убиты и еще 63 - получили ранения после того, как боевики напали на пляж в столице Сомали. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

По информации от представителя полиции, в результате нападения боевиков Аль-Шабаб на популярный пляж в столице Сомали, Могадишо, погибли по меньшей мере 32 человека и 63 получили ранения.

Многие пострадавшие в критическом состоянии. Нападение произошло в районе Абдиазиз, где боевики открыли стрельбу после взрыва.

Аль-Шабаб (группировка, которая контролирует значительные части южного и центрального Сомали) заявила, что среди погибших были политики и сотрудники правительственных ведомств.

Полиция сообщила, что один нападавший подорвал себя, трое были убиты, а один схвачен живым.

Сомалийское агентство призвало сдавать кровь для пострадавших.

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