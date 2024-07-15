Пять человек погибли в Сомали во время взрыва в кафе

Пять человек погибли, еще 20 пострадали в кафе в столице Сомали Могадишо в результате взрыва, организованного террористом-смертником, сообщает местное интернет-издание Garowe со ссылкой на правоохранителей, передает УНН.

Детали

"По меньшей мере 5 человек погибли и 20 получили ранения в оживленном кафе в столице Сомали Могадишо, "набитом" фанатами чемпионата Европы, следившими за матчем Испания - Англия, в результате подрыва террориста-смертника"", - пишет издание в соцсети X со ссылкой на местную полицию.

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