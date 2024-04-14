Сомалийские пираты освободили грузовое судно Бангладеш после уплаты выкупа

Сомалийские пираты освободили захваченное судно MV Abdullah в воскресенье, 14 апреля, после того, как его бангладешские владельцы заплатили 5 миллионов долларов выкупа. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Мегерул Карим, генеральный директор судоходной компании KSRM, сказал, что 23 члена экипажа были освобождены невредимыми.

Пираты позвонили нам, когда подошли к побережью Сомали", и один из них говорил по-английски сказал Карим журналистам в Читтагоне, Бангладеш, в воскресенье

Жена капитана судна рассказала агентству AFP, что самолет сбросил на судно три мешка, наполненные долларами США.

Агентство Reuters сообщило, что выкуп составил 5 миллионов долларов, ссылаясь на двух сомалийских пиратов на корабле.

Дополнение

MV Abdullah - балкер, который перевозил более 55 000 тонн угля из Мозамбика в Объединенные Арабские Эмираты.

Месяц назад пираты захватили корабль примерно в 1000 километрах от побережья Сомали.

После уплаты выкупа около 65 пиратов покинули корабль на девяти лодках.

Затем MV Abdullah продолжил свое путешествие в ОАЭ в сопровождении двух кораблей Европейского Союза, сказал Карим.

Он сказал, что пираты передали экипажу письмо о безопасном проходе в Сомали, пообещав, что "судно больше не будет подвергаться нападениям пиратов, пока не достигнет порта Дубая".

Контекст

В течение последних месяцев международное судоходство вновь оказалось под угрозой из-за роста напряженности на Ближнем Востоке. Речь идет о нападениях хуситов в Йемене на корабли в Красном море, а также недавние действия Ирана в Ормузском проливе.

Тем временем в Сомали возродилась пиратская деятельность после того, как международные военно-морские силы были отведены для защиты торговли в Красном море.

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