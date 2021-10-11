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Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": главу пресс-службы банка отпустили под ночной домашний арест

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест главу пресс-службы "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова, подозреваемого по делу о нападении на журналистов "Схем" в помещении банка. Об этом журналисту УНН сообщила прессекретар Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Цитата:

"Одному из фигурантов дела о препятствовании работе журналистов избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с 21:00 до 6:00", - сообщила Максимец.

Детали

Прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте.

Что было ранее

Главе правления банка Евгению Мецгеру и Пикалову вручили подозрения по делу о нападении на журналистов в здании "Укрэксимбанка". Позже Мецгеру вручили новое подозрение.

Контекст

В минувший вторник издание "Радио Свобода" сообщило о нападении на журналистов "Схем" (проект "Радио Свобода" на телеканале UA:Перший) в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Стоит добавить, что редакция сообщила, что обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить удаленное видео.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что все видеоматериалы будут приобщены к делу и изучены.

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