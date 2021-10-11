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Напад на журналістів в “Укрексімбанку”: голову пресслужби банку відпустили під нічний домашній арешт

Напад на журналістів в “Укрексімбанку”: голову пресслужби банку відпустили під нічний домашній арешт

Київ • УНН

 • 15589 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Голосіївський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт голову пресслужби “Укрексімбанку” Володимира Пікалова, підозрюваного у справі про напад на журналістів “Схем” у приміщенні банку. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Цитата:

“Одному з фігурантів справи щодо перешкоджання роботі журналістів обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 21:00 до 6:00”, — повідомила Максимець.

Деталі

Прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті.

Що було раніше

Голові правління банку Євгену Мецгеру та Пікалову вручили підозру у справі про напад на журналістів в будівлі “Укрексімбанку”. Пізніше Мецгеру вручили нову підозру

Контекст

У минулий вівторок видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканалі UA:Перший) у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Варто додати, що редакція повідомила, що звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити видалене відео.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що всі відеоматеріали будуть долучені до справи та вивчені.

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