Нападение на ромов в Киеве: начато уголовное производство

"По факту публикации в сети Интернет о неправомерных действиях в отношении ромов столичная полиция начала уголовное производство. В настоящее время следствием устанавливаются лица, причастные к данному событию", - отметили правоохранители.

Так, сообщается, что во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили публикацию совершения неизвестными лицами на улице Саперно-Слободской неправомерных действий в отношении цыган. Данное событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления столичной полиции. Правоохранители пообщались с автором публикации и сейчас устанавливают самих пострадавших.

"На основании собранных данных следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, объединены с насилием) Уголовного кодекса Украины", - сообщают полицейские.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Усилия правоохранителей пока направленны на установление лиц, причастных к совершению данного правонарушения и розыск пострадавших.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что 29 апреля в Голосеевском районе Киева сожгли палатку ромской семьи, их самих били и оскорбляли.

Как сообщал УНН, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив приказал полиции вывезти ромов из города во время совещания, видео которого накануне попало в Интернет и вызвало возмущение.