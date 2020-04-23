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Мер Івано-Франківська Марцінків прокоментував скандальну заяву про ромів

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків не вбачає дискримінації у своїх словах про ромів, яких мали примусово вивезти на Закарпаття та пояснює свої емоційні вислови небезпекою, яку конкретна група осіб становила для мешканців міста. Про це мер Івано-Франківська сказав у прямому ефірі місцевої радіостанції, передає УНН.

“Хочу сказати, що ніякої дискримінації я не вбачаю в цьому, адже мова йшла про конкретних осіб які довготривало, вже протягом місяця не дотримувались карантину. Всі напевно чули і неодноразово звертались і на 102 і на гарячу лінію військово-виконавчого комітету що деякі особи приставали до людей, вимагали кошти, були без масок, рукавичок, більш того — проживали в нашому привокзальному сквері. Це при тому що постанова Кабінету міністрів чітко забороняє не те що проживати у скверах, але гуляти у скверах і збиратись більше двох осіб”, — сказав міський голова.

З його слів, поліція міста сама звернулась до Марцінківа щодо надання транспорту для осіб ромської національності які прописані в Іршавському та Свалявському районах Закарпатської області щоб доставити їх за місцем прописки.

“Тому на оперативній нараді, можливо дещо емоційно — я тут прошу вибачення, можливо десь емоційно, нарада тривала більше години, ми в основному говорили про боротьбу з коронавірусом. І не залежно, хто б ці особи, хто ці особи, які порушують карантин, чому ми українці, поляки, американці дотримуються карантину, а деяким особам можна не дотримуватись карантину? Мова йде про 20 осіб, в тому числі діти, без нагляду, що також суперечить постанові КМУ”, — зазначив він.

Марцінків повідомив також, що мерія надала транспорт для перевезення ромів поліції, і частина осіб поїхала додому, за місцем прописки, але частина осіб в останній момент відмовилась.

“Відверто кажучи вони зараз далі на вулицях”, — додав він.

Нагадаємо, Марцінків наказав поліції вивезти ромів з міста під час наради, відео якої напередодні потрапило в Інтернет та викликало обурення.

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