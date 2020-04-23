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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив прокомментировал скандальное заявление о ромах

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив прокомментировал скандальное заявление о ромах

Киев  •  УНН

 • 35038 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не видит дискриминации в своих словах о ромах, которых должны были принудительно вывезти в Закарпатье и объясняет свои эмоциональные высказывания опасностью, которую конкретная группа лиц составляла для жителей города. Об этом мэр Ивано-Франковска сказал в прямом эфире местной радиостанции, передает УНН.

“Хочу сказать, что никакой дискриминации я не вижу в этом, ведь речь шла о конкретных лицах, котоые длительно, уже в течение месяца не придерживались карантина. Все наверняка слышали и не раз обращались и на 102 и на горячую линию военно-исполнительного комитета что некоторые лица приставали к людям, требовали средства, были без масок, перчаток, более того — проживали в нашем привокзальном сквере. Это при том, что постановление Кабинета министров четко запрещает не только проживать в скверах, но гулять в скверах и собираться больше двух человек”, — сказал городской голова.

По его словам, полиция города сама обратилась к Марцинкиву о предоставлении транспорта для лиц ромской национальности которые прописаны в Иршавском и Савеловском районах Закарпатской области чтобы доставить их по месту прописки.

“Поэтому на оперативном совещании, возможно несколько эмоционально — я здесь прошу прощения, возможно где-то эмоционально, совещание длилось больше часа, мы в основном говорили о борьбе с коронавирусом. И независимо, кто бы эти лица, кто эти лица, нарушающие карантин, почему мы украинцы, поляки, американцы придерживаемся карантина, а некоторым лицам можно не соблюдать карантин? Речь идет о 20 людях, в том числе дети без присмотра, что также противоречит постановлению КМУ”, — отметил он.

Марцинкив сообщил также, что мэрия предоставила транспорт для перевозки ромов полиции, и часть лиц поехала домой, по месту прописки, но часть лиц на данный момент отказалась.

“Откровенно говоря они сейчас дальше на улицах”, — добавил он.

Напомним, Марцинкив приказал полиции вывезти ромов из города во время совещания, видео которого накануне попало в интернет и вызвало возмущение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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