Мэр Ивано-Франковска Марцинкив прокомментировал скандальное заявление о ромах

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не видит дискриминации в своих словах о ромах, которых должны были принудительно вывезти в Закарпатье и объясняет свои эмоциональные высказывания опасностью, которую конкретная группа лиц составляла для жителей города. Об этом мэр Ивано-Франковска сказал в прямом эфире местной радиостанции, передает УНН.