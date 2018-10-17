Нападение на Гандзюк: суд выпустил из СИЗО еще одного подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Суд в Херсоне вчера изменил меру пресечения одному из подозреваемых в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Так, его отпустили под круглосуточный домашний арест. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.
"В связи с тем, что данное лицо сотрудничает со следствием, предоставляет признательные показания, следователь обратился, а прокурор согласовал ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Суд согласился и принял решение о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета", – отметили в прокуратуре.
Кроме того, сегодня Херсонский городской суд рассмотрит ходатайство о продлении мер еще двум подозреваемым.
Как сообщал УНН, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.
Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пресечения пяти подозреваемым в преступлении. В то же время другого подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы досудебного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.
Впоследствии Апелляционный суд Херсонской области изменил одному из подозреваемых меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.