Напад на Гандзюк: суд випустив із СІЗО ще одного підозрюваного

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Суд у Херсоні вчора змінив запобіжний захід одному з підозрюваних у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Так, його відпустили під цілодобовий домашній арешт. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.