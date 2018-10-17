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Напад на Гандзюк: суд випустив із СІЗО ще одного підозрюваного

Напад на Гандзюк: суд випустив із СІЗО ще одного підозрюваного

Київ • УНН

 • 11485 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Суд у Херсоні вчора змінив запобіжний захід одному з підозрюваних у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Так, його відпустили під цілодобовий домашній арешт. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.

"У зв'язку з тим, що дана особа співпрацює зі слідством, надає визнавальні покази, слідчий звернувся, а прокурор погодив клопотання про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Суд погодився і прийняв рішення про цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету", – зазначили у прокуратурі.

Крім того, сьогодні Херсонський міський суд розгляне клопотання про продовження запобіжних заходів ще двом підозрюваним.

Як повідомляв УНН, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на Гандзюк передали до центрального апарату Служби безпеки України.

Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.

Згодом Апеляційний суд Херсонської області змінив одному з підозрюваних запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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Кримінал та НП

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