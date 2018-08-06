Нападение на Гандзюк: суд перенесли из-за неявки адвоката

"Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в совершении преступления против Екатерины Гандзюк перенесли в связи с тем, что в суд не явился адвокат подозреваемого", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сегодня в 13:00 заседание будет продолжено с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи.

Стало также известно, что подозреваемый - Николай Новиков 1978 года рождения. Он зарегистрирован в Херсоне.

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Напомним, ранее полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщал УНН, нападение на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк произошел 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне.

Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр. Уголовное производство по факту совершения покушения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк будет расследовать центральный аппарат Службы безопасности Украины.