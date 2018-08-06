Напад на Гандзюк: суд перенесли через неявку адвоката
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 6 серпня. УНН. Засідання Херсонського міського суду Херсонської області щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк перенесли через те, що адвокат підозрюваного не з'явився в суд. Про це повідомив юрист Масі Найєм у Facebook, передає УНН.
"Судове засідання по обранню запобіжного заходу підозрюваному у скоєні злочину проти Катерини Гандзюк перенесли у зв'язку із тим, що в суд не з'явився адвокат підозрюваного", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що сьогодні о 13:00 засідання буде продовжено з адвокатом із системи надання безоплатної правової допомоги.
Стало також відомо, що підозрюваний - Микола Новіков 1978 року народження. Він зареєстрований у Херсоні.
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Нагадаємо, раніше поліція затримала підозрюваного у замаху на вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Як повідомляв УНН, напад на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною в Херсоні.
Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на радника мера Херсона Катерину Гандзюк розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України.